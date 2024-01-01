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Crankfish

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11 мар 2024 : Бывший вокалист DROWNING POOL в CRANKFISH



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Бывший вокалист DROWNING POOL в CRANKFISH



"Do Or Die", новая песня группы CRANKFISH, в состав которой входит бывший вокалист DROWNING POOL Jasen Moreno, доступна для прослушивания ниже.















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