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*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Crankfish

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Бывший вокалист DROWNING POOL в CRANKFISH



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"Do Or Die", новая песня группы CRANKFISH, в состав которой входит бывший вокалист DROWNING POOL Jasen Moreno, доступна для прослушивания ниже.








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