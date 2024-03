сегодня



Новая песня FRIENDS OF HELL



"Gran Inquisidor", новая песня группы FRIENDS OF HELL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома God Damned You To Hell, выход которого запланирован на пятое апреля на Rise Above Records:



“God Damned You To Hell”

“Gran Inquisidor”

“Bringer Of Evil”

“Snakes Not Sons”

“Arcane Macabre”

“Ave Satanatas”

“Let The Devil Take You”

“Cross Inverter”

“All The Colors Of The Dark”







