DINO JELUSICK исполняет PANTERA



Dino Jelusick (WHITESNAKE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) присоединился к группе VULGAR DISPLAY OF COVER, которую возглавляет Attila Vörös (NEVERMORE, SATYRICON, SANCTUARY, TÝR) и исполнил сет из песен PANTERA — профессиональная съемка с выступления пятого января в Будапеште доступна ниже:



00:00 - Intro (Suicide Note I - original track)

04:43 - 5 Minutes Alone

10:09 - Yesterday Don't Mean Shit

14:32 - Strength Beyond Strength

18:48 - Sandblasted Skin



Dino Jelusick set:



23:29 - Cowboys From Hell

27:43 - Psycho Holiday

33:15 - Medicine Man

38:45 - Primal Concrete Sledge

42:48 - Shattered

46:39 - I'm Broken

52:04 - Domination











просмотров: 192