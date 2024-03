сегодня



Новое видео BATTLECREEK



Knockout In The First Round, новое видео BATTLECREEK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Maze Of The Mind", релиз которого намечен на одиннадцатое апреля:



1. Implosion of the Sun

2. Knockout in the First Round

3. Maze of the Mind

4. King of Rats

5. Granvilles Hammer

6. Thou Shalt Not Kill

7. Thou Shalt Kill

8. Binary Tyranny

9. Border Patrol

10. Interlude

11. Hangmans Pleasures

12. Goliaths Revenge http://battlecreek.de/







просмотров: 89