сегодня



KOSUKE HASHIDA на Horror Pain Gore Death Productions



Horror Pain Gore Death Productions сообщили о заключении контракта с KOSUKE HASHIDA, дебютный альбом которого, Justifiable Homicide, будет выпущен пятого апреля:



“Justifiable Homicide”

“Massive Hemorrhage”

“Spurt Of Blood”

“Suicide Again”

“Think Twice”

“Psychotic Depression”

“Killing Is Your Business”

“The Last Word”

“Dehumanized”

“Nakano Grind City”







+0 -0



просмотров: 107