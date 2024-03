сегодня



Новое видео ASKA



"Soul Stealer", новое видео группы ASKA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Knight Strike, выходящего 13 апреля на Vanadium:



"1944"

"Queen Of Mirrors"

"Soul Stealer"

"Love Then Oblivion"

"Black Flight"

"Together"

"Janissary"

"From Out Of The Sky"

"Skoll & Hati"

"The Lie"







