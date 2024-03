сегодня



Видео с текстом от PLAN NINE



PLAN NINE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Ice On Fire". Она взята из альбома The Long-Lost Songs, выходящего 17 мая на Music Theories Recordings / Mascot Label Group:



Disc 1:

"Doctor Robert's Medicine Show"

"The Preacher"

"Annie Moore"

"Get Down To Bizniz"

"Before The Morning Comes"

"High Speed Chase"

"Let It Ride"

"Ice On Fire"

"Long Cold Night"

"Drunker Than Whiskey"

"Die With Your Shades On"





Disc 2:

"Stand Tall

"Gimme The Nighttime"

"Annie Moore" - Demo

"Get Down To Bizniz" - Demo

"High Speed Chase" - Demo

"Gimme The Nighttime" - Demo

"Magic Moments" - Demo

"Let It Ride" - Home Demo

"My Baby Loves Me" - Home Demo

"Stand Tall" - Home Demo

"Night On Fire" - Home Demo

"Life Goes On" - Home Demo

"Doctor Robert's Medicine Show" - Instrumental Demo

"Get Down To Bizniz" - Home Demo

"Magic Moments" - Home Demo

"Drunker Than Whiskey" - Instrumental Demo

"Long Cold Night" - Instrumental Demo

"Die With Your Shades On" - Instrumental Demo 1

"Die With Your Shades On" - Instrumental Demo 2

"Unnamed 1" - Instrumental Demo

"Unnamed 2" - Instrumental Demo







