Новое видео SPIT ON YOUR GRAVE

"The Infection", новое видео группы SPIT ON YOUR GRAVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Arkanum, выходящего 12 апреля:



"The Infection"

"The Heretic"

"Vigilia"

"Into The Devil’s Realm"

"Dark Lullaby"

"Broken Hourglass"

"Self Sacrifice"

"The March Of The Innocents"







