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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 23
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
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Crimson Veil

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CRIMSON VEIL на Reigning Phoenix Music



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Reigning Phoenix Music объявили о заключении контракта с группой CRIMSON VEIL.

«Дорогая музыкальная семья, мы наконец-то можем объявить, что подписали контракт с невероятным метал-лейблом Reigning Phoenix Music. Это воплощение мечты. Мы очень рады работать с командой людей, которые верят в нашу музыку и наше видение. Для нас будет честью оказаться на одном лейбле с некоторыми из наших любимых групп". В ближайшее время вы можете ожидать новый альбом, множество музыкальных клипов и, самое главное, гастроли. Пришло время вернуться на сцену и отыграть несколько концертов! Увидимся очень скоро... С любовью — Anna, Garry, Hana & Mishkin»

CRIMSON VEIL Signs With Reigning Phoenix Music




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