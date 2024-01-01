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CRIMSON VEIL на Reigning Phoenix Music



Reigning Phoenix Music объявили о заключении контракта с группой CRIMSON VEIL.



«Дорогая музыкальная семья, мы наконец-то можем объявить, что подписали контракт с невероятным метал-лейблом Reigning Phoenix Music. Это воплощение мечты. Мы очень рады работать с командой людей, которые верят в нашу музыку и наше видение. Для нас будет честью оказаться на одном лейбле с некоторыми из наших любимых групп". В ближайшее время вы можете ожидать новый альбом, множество музыкальных клипов и, самое главное, гастроли. Пришло время вернуться на сцену и отыграть несколько концертов! Увидимся очень скоро... С любовью — Anna, Garry, Hana & Mishkin»







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