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Басист NEVERMORE на альбоме SWITCHBLADE



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Jeff Loomis записал партии для композиции "Reflective Curse", которая вошла в альбом австралийской группы SWITCHBLADE под названием "Invictus Infinitum". За сведение материала отвечал Neil Kernon (QUEENSRŸCHE, NILE, NEVERMORE, DEICIDE).

Трек-лист:

01. II
02. Revelation
03. Coil Of The Serpent
04. The Cancer Benign
05. Solitary Existence
06. Reflective Curse
07. This Impure Design
08. Lacerate
09. As The Sun Dies...

Послушать, каким получился альбом, можно ниже.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

SketchTurner


2 ноя 2021, 18:56		а когда Лумис был басистом Nevermore?


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