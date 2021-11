сегодня



Басист NEVERMORE на альбоме SWITCHBLADE



Jeff Loomis записал партии для композиции "Reflective Curse", которая вошла в альбом австралийской группы SWITCHBLADE под названием "Invictus Infinitum". За сведение материала отвечал Neil Kernon (QUEENSRŸCHE, NILE, NEVERMORE, DEICIDE).



Трек-лист:



01. II

02. Revelation

03. Coil Of The Serpent

04. The Cancer Benign

05. Solitary Existence

06. Reflective Curse

07. This Impure Design

08. Lacerate

09. As The Sun Dies...



Послушать, каким получился альбом, можно ниже.

Switchblade · Invictus Infinitum









