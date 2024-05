все новости группы







Troy Redfern

21 май 2024 : Новое видео TROY REDFERN



Новое видео TROY REDFERN



"Van Helsing", новое видео TROY REDFERN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Invocation, выпущенного 17 мая на RED7 Records:



"The Strange"

"Getaway"

"Van Helsing"

"The Calling"

"Native"

"The Fever"

"All Night Long"

"Blind Me"

"Voodoo Priestess"

"Take Me High"

"The Last Stand"







