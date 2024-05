сегодня



Видео с текстом от WRAITH



WRAITH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Heathen's Touch", которая будет включена в выходящий 28 июня альбом Fueled By Fear



"Asylum"

"Fueled By Fear"

"Horses And Hounds"

"Shame In Suffering"

"Code Red"

"Ice Cold Bitch"

"Warlord"

"Merchant Of Death"

"Heathen's Touch"

"Hell's Canyon"

"Vulture"

"Shattered Sorrow"

"Truth Decay"

"The Breaking Wheel"







