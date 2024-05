все новости группы







19 май 2024 : Новое видео HORSEBURNER



19 май 2024



Новое видео HORSEBURNER



"Hidden Bridges", новое видео группы HORSEBURNER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Voice Of Storms, выходящего 21 июня на Blues Funeral Recordings:



"Summer’s Bride"

"The Gift"

"Heaven’s Eye"

"The Fawn"

"Hidden Bridges"

"Palisades"

"Diana"

"Silver Arrows"

"Widow (The Hunt & The Prize)"







