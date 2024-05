19 май 2024



OAK, ASH & THORN Sign To Season Of Mist



Season Of Mist сообщили о заключении контракта с группой OAK, ASH & THORN.



«Мы очень рады подписать контракт с Season Of Mist. Этот лейбл долгое время был домом для некоторых из наших самых влиятельных музыкантов, и для нас огромная честь быть рядом с ними на одном из самых авторитетных металл-лейблов в мире. Сказать, что мы исполняем свою мечту, значит преуменьшить ее!»







