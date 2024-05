19 май 2024



JEFF SCOTT SOTO в новом видео AURO CONTROL



"Not Alone" (feat. Jeff Scott Soto), новое видео группы AURO CONTROL, в состав которой входят Thiago Bianchi (Noturnall, Shaman), Aquiles Priester (W.A.S.P., Angra) и Felipe Andreoli (Angra), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома The Harp, выходящего 31 мая на Rockshots Records:



"Aurum Regium"

"Feel The Fire"

"Not Alone" (feat. Jeff Scott Soto)

"Rise Of The Phoenix" (feat. Aquiles Priester)

"The Harp" (feat. Aiace & Felipe Andreoli)

"Afterglow"

"Head Up High"

"Conception"

"Runner"

"Breaking Silence" (feat. Thiago Bianchi)







+0 -1



просмотров: 348