18 май 2024



Новое видео ZETRA



"The Mirror", новое видео ZETRA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Zetra', релиз которого намечен на 13 сентября на Nuclear Blast Records:



"Suffer Eternally"

"Sacrifice"

"Starfall ft. Serena Cherry"

"The Mirror"

"Shatter The Mountain" ft. Sólveig Matthildur

"Holy Malice"

"Inseparable"

"Gaia"

"Moonfall" ft. Gabriel Franco

"Miracle"







просмотров: 435