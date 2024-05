19 май 2024



Видео с текстом от RIVETSKULL



RIVETSKULL опубликовали официальное видео с текстом на песню "The King is Dead", которая взята из альбома Absence Of Time, выходящего 14 июня.



“Hellbound”

“Isolation”

“Not Gonna Run”

“My Darkest Hour”

“Eyes Of A Fallen Angel”

“The King Is Dead”

“Swimming In Mortality”

“Time Will Tell”

“The Unwinnable War”







