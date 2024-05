18 май 2024



Музыканты SHADOW GALLERY, FATES WARNING, ROYAL HUNT в HARPAZO



Группа HARPAZO, основанная Marc Centanni и Gary Wehrkamp (Shadow Gallery, Ayreon), опубликовала официальное видео с текстом на песню "I Am God", которая взята из выходящего 28 июня дебютного альбома The Crucible, в записи которого также принимали участие такие музыканты как DC Cooper (Royal Hunt) Mark Zonder (Fates Warning, Warlord) Les Carlsen (Bloodgood) Rey Parra (Deny the Fallen, Sacred Warrior) Christian Liljegren (Narnia) Michael Drive Lee (Barren Cross, Worldview) Niklas Kahl (Lord of the Lost, Flaming Row) Lee Lemperle (Outside the Wall) Bruno Sa (Operation Mindcrime) Enzo Donnarumma (Enzo and the Glory Ensemble) Jennifer Eckhart (Jennifer K Eckhart & Stained Glass Road).



Трек-лист:



"Ichor"

"Legion Program"

"I Am God"

"Golden Crown"

"The Crucible"

"Two Witnesses"

"Change Of Heart Pt. 1"

"Ultimatum"

"We Are Weak"

"Small Price To Pay"

"Change Of Heart Pt. 2"

"The Book Of Life"







