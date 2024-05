сегодня



Новая песня MURASHITA



“I'm Not Done Yet”, новая песня MURASHITA, , в записи которого в качестве гостей принимали участие Kevin Talley (Suffocation, Six Feet Under, Chimaira) и Rodney Mcglothlin (Voice Of Dissent), доступна для прослушивания ниже.







