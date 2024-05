сегодня



Новая песня IDOL THRONE



"Petrified", новая песня группы IDOL THRONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома A Clarion Call, выход которого запланирован на 31 мая на Stormspell Records:



“Ecliptykon”

“Covenant Of The Immortal”

“King Among Jackals”

“Petrified”

“The Last Voyage”

“A Clarion Call”

“System Simulacrum”

“Falconer’s Cry”







