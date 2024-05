сегодня



Новый альбом IZZ выйдет летом



IZZ выпустят новую пластинку, получившую название “Collapse the Wave”, 11 июня:



“We Are The 3rd”

“So Many Voices”

“Brace For Impact”

“Deep Inside”

“Collapse The Wave”

“Sometimes Sublime”

“There’s Hope!”

“Brethren”

“Not About Me”

“Soak Up The Sunlight”

“And We Will Go”







