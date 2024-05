сегодня



Новое видео REZET



"Unholy Grail", новое видео группы REZET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rezet, выходящего 30 августа на Violent Creek Records:



"Opus 1984.2"

"Time To Die"

"Unholy Grail"

"Duck & Cover"

"Burning Prophets"

"Together Apart"

"Prisoner Of Fate"

"Killing Spree"

"Atmosfear"

"True As Lies" (Feat. Lips from Anvil)

"World War Z"

"Into The Abyss"







+0 -0



просмотров: 46