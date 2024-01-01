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*Новое видео NIGHTWISH 28
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 24
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
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Officium Triste

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22 май 2024 : 		 Новая песня OFFICIUM TRISTE

10 янв 2013 : 		 Новая песня OFFICIUM TRISTE

17 окт 2012 : 		 OFFICIUM TRISTE на HAMMERHEART RECORDS

6 май 2012 : 		 OFFICIUM TRISTE о новых релизах

8 апр 2012 : 		 OFFICIUM TRISTE завершили запись нового материала

9 сен 2011 : 		 Трек-лист нового альбома OFFICIUM TRISTE

31 авг 2011 : 		 OFFICIUM TRISTE заканчивают работу над альбомом

9 мар 2011 : 		 OFFICIUM TRISTE работают над новым альбомом

3 мар 2010 : 		 OFFICIUM TRISTE объявили нового ударника

7 апр 2009 : 		 Новые песни OFFICIUM TRISTE в сети

27 фев 2009 : 		 Детали юбилейного издания OFFICIUM TRISTE

21 мар 2008 : 		 Произошли изменения в составе OFFICIUM TRISTE

25 окт 2007 : 		 OFFICIUM TRISTE переиздают “The Pathway” с бонус-треками

24 янв 2007 : 		 OFFICIUM TRISTE обнародовали название нового альбома
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|||| 22 май 2024

Новая песня OFFICIUM TRISTE



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Behind Closed Doors, новая песня OFFICIUM TRISTE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Hortus Venenum', выход которого намечен на Transcending Obscurity Records.




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