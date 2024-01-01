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Новое видео NIGHTWISH
28
SLIPKNOT выступили без CLOWN'a
24
Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке
24
Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет...
21
Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал...
21
все новости группы
Officium Triste
Нидерланды
Doom Metal
http://www.officiumtriste.com
Myspace:
http://www.myspace.com/officiumtristeholland
Facebook:
https://www.facebook.com/officiumtriste
22 май 2024
:
Новая песня OFFICIUM TRISTE
10 янв 2013
:
Новая песня OFFICIUM TRISTE
17 окт 2012
:
OFFICIUM TRISTE на HAMMERHEART RECORDS
6 май 2012
:
OFFICIUM TRISTE о новых релизах
8 апр 2012
:
OFFICIUM TRISTE завершили запись нового материала
9 сен 2011
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Трек-лист нового альбома OFFICIUM TRISTE
31 авг 2011
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OFFICIUM TRISTE заканчивают работу над альбомом
9 мар 2011
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OFFICIUM TRISTE работают над новым альбомом
3 мар 2010
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OFFICIUM TRISTE объявили нового ударника
7 апр 2009
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Новые песни OFFICIUM TRISTE в сети
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OFFICIUM TRISTE обнародовали название нового альбома
22 май 2024
Новая песня OFFICIUM TRISTE
Behind Closed Doors, новая песня OFFICIUM TRISTE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Hortus Venenum', выход которого намечен на Transcending Obscurity Records.
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Сообщений нет