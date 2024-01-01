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Новый альбом JOE DENINZON & STRAOSPHEERIUS выйдет осенью



JOE DENINZON & STRAOSPHEERIUS сообщили о заключении контракта с лейблом 7D Media, на котором одиннадцатого октября состоится релиз альбома Impostor!, в записи которого принимали участие Michael Sadler (Saga), Randy McStine (Porcupine Tree), Fernando Perdomo (Jacob Dylan), Chloe Lowry (Trans Siberian Orchestra), Val Vigoda (Groovelilly) и Rachel Flowers. Продюсером материала выступил Joe Deninzon, за сведение и мастериг отвечал Rich Mouser (Neal Morse, Dream Theater, Tears for Fears).







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