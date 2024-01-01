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*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 30
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 22
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
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Joe Deninzon & Stratospheerius

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Новый альбом JOE DENINZON & STRAOSPHEERIUS выйдет осенью



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JOE DENINZON & STRAOSPHEERIUS сообщили о заключении контракта с лейблом 7D Media, на котором одиннадцатого октября состоится релиз альбома Impostor!, в записи которого принимали участие Michael Sadler (Saga), Randy McStine (Porcupine Tree), Fernando Perdomo (Jacob Dylan), Chloe Lowry (Trans Siberian Orchestra), Val Vigoda (Groovelilly) и Rachel Flowers. Продюсером материала выступил Joe Deninzon, за сведение и мастериг отвечал Rich Mouser (Neal Morse, Dream Theater, Tears for Fears).  

JOE DENINZON & STRAOSPHEERIUS Sign With 7D Media; Impostor! Album Due In October




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