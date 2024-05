25 май 2024



Новое видео COLLATERAL



"Just One Of Those Days", новое видео группы COLLATERAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Should’ve Known Better:



"Glass Sky"

"Original Criminal"

"Just One Of Those Days"

"Teenage Dreams"

"Elysium"

"On The Long Road"

"No Place For Love"

"Game Changer"

"Final Stand"







просмотров: 140