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Умер вокалист IRON BUTTERFLY



Один из основателей, клавишник, вокалист и основной автор IRON BUTTERFLY, Дуг Ингл, скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщил его сын:



«С глубоким прискорбием и огромной печалью сообщаю о кончине моего отца Дуга Ингла. Отец скончался мирно [в пятницу] вечером [24 мая] в присутствии семьи.



Спасибо тебе, папа, за то, что был отцом, учителем и другом. Заветные любящие воспоминания я буду хранить до конца своих дней, двигаясь вперед по этому жизненному пути. Люблю тебя, папа».



Ингл последним ушел на покой из оригинального состава IRON BUTTERFLY.























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