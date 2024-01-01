Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 41
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 32
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 24
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*METALLICA 14 раз первая 20
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*BATTLE BEAST думают о новом материале 16
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
*Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 41
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 32
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 24
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
[= ||| все новости группы



*

Iron Butterfly

*
| - |

|||| сегодня

Умер вокалист IRON BUTTERFLY



zoom
Один из основателей, клавишник, вокалист и основной автор IRON BUTTERFLY, Дуг Ингл, скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщил его сын:

«С глубоким прискорбием и огромной печалью сообщаю о кончине моего отца Дуга Ингла. Отец скончался мирно [в пятницу] вечером [24 мая] в присутствии семьи.

Спасибо тебе, папа, за то, что был отцом, учителем и другом. Заветные любящие воспоминания я буду хранить до конца своих дней, двигаясь вперед по этому жизненному пути. Люблю тебя, папа».

Ингл последним ушел на покой из оригинального состава IRON BUTTERFLY.












Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 49

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом