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CIRCUS MAXIMUS возвращаются



CIRCUS MAXIMUS объявили о возвращении на сцену.



Michael Eriksen: «В конце концов, все начало возвращаться в «нормальное русло», но это было новое «нормальное русло», все изменилось, и было не так просто, как вы думаете, вернуться к работе и писать новую музыку. Мы вернули группу на путь истинный благодаря ОДНОМУ шоу, ProgPowerUSA! Мы играли на PPUSA 7-8 раз, и осознание того, что мы снова встретимся с нашими фанатами и друзьями, подтолкнуло нас к написанию новой музыки, так что сейчас мы снова пишем и веселимся. И много больших планов: новый менеджмент, новые даты... цирк снова в городе!»



Glen Møllen: «Я очень рад за будущее группы. У нас был хороший долгий перерыв, столь необходимый после стольких лет, когда мы не отпускали педаль газа. Я думаю, это был правильный выбор. Но теперь мы снова в седле, заряжены энергией, жаждем писать новую музыку, гастролировать по планете и вывести группу на новый уровень. Я надеюсь, что люди будут так же воодушевлены следующей главой этой группы, как и мы. Не могу дождаться, когда «Цирк» снова заработает!».



Truls Haugen: «Перерыв дал мне время заняться другими музыкальными делами. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что этот перерыв был мне необходим. Затем поступило предложение вернуться в США, в Атланту и на фестиваль ProgPower, на этот раз в качестве со-хедлайнера. Одно за другим, и теперь у нас впереди много интересного, включая новую музыку и гастроли. Увидимся ли мы там?»



Mats Haugen: «Нам поступил звонок с фестиваля ProgPower USA. Именно на этом фестивале родился Circus Maximus; если хотите, наша стартовая площадка. Очень здорово вернуться к тому, что мы любим больше всего — писать новую музыку и играть на концертах. Мы просто в восторге».







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