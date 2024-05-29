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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 34
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Circus Maximus

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29 май 2024 : 		 CIRCUS MAXIMUS возвращаются

27 июл 2017 : 		 Фрагмент нового концертного релиза CIRCUS MAXIMUS

20 июн 2017 : 		 Фрагмент нового концертного релиза CIRCUS MAXIMUS

1 июн 2017 : 		 Концертный релиз CIRCUS MAXIMUS выйдет летом

14 мар 2016 : 		 Новое видео CIRCUS MAXIMUS

26 фев 2016 : 		 Новая песня CIRCUS MAXIMUS

2 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CIRCUS MAXIMUS

21 янв 2016 : 		 Новая песня CIRCUS MAXIMUS

19 янв 2016 : 		 Делюкс-издание CIRCUS MAXIMUS выйдет в марте

18 дек 2015 : 		 Новый альбом CIRCUS MAXIMUS выйдет в марте

11 авг 2015 : 		 CIRCUS MAXIMUS начнут запись в августе

6 июн 2013 : 		 Новое видео CIRCUS MAXIMUS

31 май 2012 : 		 Семплы нового альбома CIRCUS MAXIMUS

3 май 2012 : 		 EPK от CIRCUS MAXIMUS

28 апр 2012 : 		 Новый сингл CIRCUS MAXIMUS

18 апр 2012 : 		 Детали нового альбома CIRCUS MAXIMUS

20 окт 2010 : 		 CIRCUS MAXIMUS начали запись нового альбома

1 июн 2007 : 		 CIRCUS MAXIMUS: подробности релиза 'Isolate'

18 ноя 2005 : 		 CIRCUS MAXIMUS разошлись с клавишником
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|||| сегодня

CIRCUS MAXIMUS возвращаются



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CIRCUS MAXIMUS объявили о возвращении на сцену.

Michael Eriksen: «В конце концов, все начало возвращаться в «нормальное русло», но это было новое «нормальное русло», все изменилось, и было не так просто, как вы думаете, вернуться к работе и писать новую музыку. Мы вернули группу на путь истинный благодаря ОДНОМУ шоу, ProgPowerUSA! Мы играли на PPUSA 7-8 раз, и осознание того, что мы снова встретимся с нашими фанатами и друзьями, подтолкнуло нас к написанию новой музыки, так что сейчас мы снова пишем и веселимся. И много больших планов: новый менеджмент, новые даты... цирк снова в городе!»

Glen Møllen: «Я очень рад за будущее группы. У нас был хороший долгий перерыв, столь необходимый после стольких лет, когда мы не отпускали педаль газа. Я думаю, это был правильный выбор. Но теперь мы снова в седле, заряжены энергией, жаждем писать новую музыку, гастролировать по планете и вывести группу на новый уровень. Я надеюсь, что люди будут так же воодушевлены следующей главой этой группы, как и мы. Не могу дождаться, когда «Цирк» снова заработает!».

Truls Haugen: «Перерыв дал мне время заняться другими музыкальными делами. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что этот перерыв был мне необходим. Затем поступило предложение вернуться в США, в Атланту и на фестиваль ProgPower, на этот раз в качестве со-хедлайнера. Одно за другим, и теперь у нас впереди много интересного, включая новую музыку и гастроли. Увидимся ли мы там?»

Mats Haugen: «Нам поступил звонок с фестиваля ProgPower USA. Именно на этом фестивале родился Circus Maximus; если хотите, наша стартовая площадка. Очень здорово вернуться к тому, что мы любим больше всего — писать новую музыку и играть на концертах. Мы просто в восторге».

CIRCUS MAXIMUS Return From Hiatus




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29 май 2024
M
Mateas89
Ну наконец-то!! Вот уж кого ждал, так это их)

просмотров: 264

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