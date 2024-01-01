×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA...
40
KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
29
Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
26
Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет...
23
BATTLE BEAST думают о новом материале
17
MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона
16
Обновленная версия клипа BLACK SABBATH
14
KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
14
TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи...
12
Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера
12
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA...
40
KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
29
Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
26
Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет...
23
BATTLE BEAST думают о новом материале
17
все новости группы
Burial Extraction
?
-
-
30 май 2024
:
Новое видео BURIAL EXTRACTION
сегодня
Новое видео BURIAL EXTRACTION
"Out Of The Way", новое видео группы BURIAL EXTRACTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Expelled, выходящего 17 июня:
"Out Of The Way"
"Behold"
"Maggot Infestation"
"Creeping In Unnoticed"
"Expelled"
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 122
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет