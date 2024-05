все новости группы







30 май 2024 : Новое видео BURIAL EXTRACTION



сегодня



Новое видео BURIAL EXTRACTION



"Out Of The Way", новое видео группы BURIAL EXTRACTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Expelled, выходящего 17 июня:



"Out Of The Way"

"Behold"

"Maggot Infestation"

"Creeping In Unnoticed"

"Expelled"







