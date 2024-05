сегодня



Новое видео MYTHRAEUM



“Beyond The Void” , новое видео группы MYTHRAEUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Oblivion Aeternam, релиз которого намечен на шестое июня:



"Dawn Of Reckoning"

"Crown And Sepsis"

"Harbinger's Chant"

"Halls Of Forgotten Will"

"The Hunter's Dream"

"Halls Of Mythras (Reincarnation)"

"Terrestrial Despair"

"Skies Torn Asunder"

"Through The Nether"

"Beyond The Void"







+0 -0



просмотров: 49