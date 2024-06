Видео с текстом от COMMANDER

сегодня



COMMANDER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Angstridden", которая взята из альбома Angstridden, релиз которого намечен на 27 июня на MDD Records:



"Dawn Of Fear"

"Angstridden"

"Astrayed"

"Deviate From Our Vision"

"Not My War"

"Worlds Upon Worlds"

"Scaremongers"

"Scorched Earth"

"Vanity Is The Death Of Decency"

"No Compulsion To Live"







