Новое видео HIZAKI



「Stella Maris」, новое видео HIZAKI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “The Zodiac Sign”, релиз которого намечен на 12 июня:



1, Stella Maris

2, Crystalize

3, FLAME

4, Eternal Reverberations

5, IVY

6, Explosive Anger

7, Carry Me Away

8, Faraway

9, Holy Ground

10, Rusalka

11, Lily

12, The Zodiac Sign







