Видео с текстом от EBONY ARCHWAYS



EBONY ARCHWAYS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Eternal Sleep", которая вошла в новую студийную работу Misanthropia:



"Drowning For A Breath"

"Misanthropia"

"Nothing"

"Eternal Sleep"

"Demon On My Trail"

"Lost My Anchor"

"Embers"

"Our Palace"

"Thorny Crown"

"Venom Calls"







