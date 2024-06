сегодня



Новая песня DEATHWISH



"Aftermath Of A Severed World", новая песня группы DEATHWISH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Fourth Horseman, выход которого запланирован на седьмое июня на Beer City Records:



"In Cold Blood"

"Kings Of The Road"

"Rain Fire"

"Aces And Eights"

"Aftermath Of A Severed World"

"Hell In My Head"

"Mainline Rock N Roll"

"Bring Down The Hammer"

"Edge Of The Knife"

"The 4th Horseman"







просмотров: 112