сегодня



Новая песня SEVENTH DIMENSION



"The Great Unknown", новая песня группы SEVENTH DIMENSION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Of Hope & Ordeals, выход которого запланирован на 21 июня:



"The Great Unknown"

"Ghost Veil"

"V23"

"Underwater"

"Mind Flayer"

"Black Sky: Final Frontier"







+0 -0



просмотров: 46