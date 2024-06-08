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*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
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Cryptic Hatred

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|||| сегодня

Новая песня CRYPTIC HATRED



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"Mesmerized By The Malignant Gaze”, новая песня группы CRYPTIC HATRED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Internal Torment, выход которого запланирован на пятое июля на Time To Kill Records:

“Death Is Upon You”
“Breeding Of Evil”
“Chasm Of Void”
“Homicidal Intentions”
“Mesmerized By The Malignant Gaze”
“Tomb Of Desecration”
“Mauled To Flesh”
“Beyond Hatred”
“The Passage”
“Internal Torment”

CRYPTIC HATRED - вЂњMesmerized By The Malignant GazeвЂќ Single Streaming




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8 июн 2024
resurgamresponses
неплохо, не более того

просмотров: 120

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