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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 26
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
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Severe Torture

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6 июн 2024 : 		 Новый альбом SEVERE TORTURE доступен для прослушивания

12 июн 2022 : 		 Новый ЕР SEVERE TORTURE доступен для прослушивания

21 апр 2022 : 		 Новая песня SEVERE TORTURE

28 май 2010 : 		 Новая песня SEVERE TORTURE

9 апр 2010 : 		 Название и обложка нового альбома SEVERE TORTURE

1 фев 2010 : 		 SEVERE TORTURE подписали контракт с Season Of Mist

9 сен 2007 : 		 SEVERE TORTURE: новый альбом в ноябре

4 июл 2007 : 		 SEVERE TORTURE начинают микширование нового альбома

24 апр 2007 : 		 SEVERE TORTURE: запись идет полным ходом

24 сен 2005 : 		 Детали нового альбома от SEVERE TORTURE

16 июн 2005 : 		 SEVERE TORTURE подписались на Earache Records
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|||| 6 июн 2024

Новый альбом SEVERE TORTURE доступен для прослушивания



zoom
Torn From The Jaws Of Death, новый альбом SEVERE TORTURE, доступен для прослушивания ниже.

SEVERE TORTURE Streaming New Album Ahead Of Official Release On Friday




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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6 июн 2024
IJzerklompje
Вернулись, и не напрасно. Есть, где кайф словить, где потрясти башкою. Для 12-летнего перерыва нормально, но не прорывной материал.
6 июн 2024
rassol
Завтра послушаю. А то Pestilence - говно говна в этом году родили, а Houwitser не шибко порадовал.
6 июн 2024
IJzerklompje
rassol, говно говна - это ОЧЕНЬ мягко сказано. Идёт всё к буквально худшему дэт-метал-релизу всех времён, по крайней мере на метал-архивах 7 рецензий 0% или 1%, на RYM 1,2/5, да и практически везде только негативные отзывы.
6 июн 2024
rassol
IJzerklompje, насчёт всех времён не знаю. Но за последние лет так 10-15 точно ничего хуёвее я так сразу и не вспомню.

просмотров: 180

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