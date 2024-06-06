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Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»
37
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26
Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют...
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Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...
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6 июн 2024
:
Новый альбом SEVERE TORTURE доступен для прослушивания
12 июн 2022
:
Новый ЕР SEVERE TORTURE доступен для прослушивания
21 апр 2022
:
Новая песня SEVERE TORTURE
28 май 2010
:
Новая песня SEVERE TORTURE
9 апр 2010
:
Название и обложка нового альбома SEVERE TORTURE
1 фев 2010
:
SEVERE TORTURE подписали контракт с Season Of Mist
9 сен 2007
:
SEVERE TORTURE: новый альбом в ноябре
4 июл 2007
:
SEVERE TORTURE начинают микширование нового альбома
24 апр 2007
:
SEVERE TORTURE: запись идет полным ходом
24 сен 2005
:
Детали нового альбома от SEVERE TORTURE
16 июн 2005
:
SEVERE TORTURE подписались на Earache Records
6 июн 2024
Новый альбом SEVERE TORTURE доступен для прослушивания
Torn From The Jaws Of Death, новый альбом SEVERE TORTURE, доступен для прослушивания ниже.
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6 июн 2024
IJzerklompje
Вернулись, и не напрасно. Есть, где кайф словить, где потрясти башкою. Для 12-летнего перерыва нормально, но не прорывной материал.
6 июн 2024
rassol
Завтра послушаю. А то Pestilence - говно говна в этом году родили, а Houwitser не шибко порадовал.
6 июн 2024
IJzerklompje
rassol
,
говно говна - это ОЧЕНЬ мягко сказано. Идёт всё к буквально худшему дэт-метал-релизу всех времён, по крайней мере на метал-архивах 7 рецензий 0% или 1%, на RYM 1,2/5, да и практически везде только негативные отзывы.
6 июн 2024
rassol
IJzerklompje
,
насчёт всех времён не знаю. Но за последние лет так 10-15 точно ничего хуёвее я так сразу и не вспомню.
просмотров: 180
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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