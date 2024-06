сегодня



Новое видео WORLD ON ALERT



“Insecurities”, новое видео группы WORLD ON ALERT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР альбома, выходящего 26 июня:



“Freedom In Disguise” feat. Max Rex (CroMagnum), Nick Amalfi, Alex Walsh

“Insecurities” feat. Justyn Vynn (Orchad), Alex Walsh

“They Came From The Pleiades” feat. Costa Skoulikas (Mutank), Alex Walsh

“Alone With My Thoughts” feat. Justyn Vynn (Orchad), Alex Walsh

“The War Inside” feat. John Vincelli (Void Within), Costa Skoulikas (Mutank), Armen Apekian (Ashes Of Eden), Alex Walsh







просмотров: 102