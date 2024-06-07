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Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»
37
MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не...
27
Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог...
25
Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют...
25
GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B...
19
все новости группы
Dark Moor
Испания
Hard Rock
Power Metal
Symphonic Metal
http://www.dark-moor.com
Myspace:
http://www.myspace.com/theofficialdarkmoor
Facebook:
https://www.facebook.com/official.darkmoor
7 июн 2024
:
Новое видео DARK MOOR
3 ноя 2023
:
Видео с текстом от DARK MOOR
13 мар 2023
:
Новое видео DARK MOOR
12 ноя 2015
:
Новое видео DARK MOOR
8 окт 2015
:
Новое видео DARK MOOR
22 сен 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома DARK MOOR
11 июн 2015
:
DARK MOOR приступают к записи
20 мар 2014
:
Видео с выступления DARK MOOR
11 июн 2013
:
Новое видео DARK MOOR
3 июн 2013
:
Тизер нового альбома DARK MOOR
18 май 2013
:
Новая песня DARK MOOR
11 апр 2013
:
DARK MOOR выпустят новую работу в июне
21 янв 2013
:
Вокалистка TEARS OF MARTYR на новом альбоме DARK MOOR
14 янв 2013
:
DARK MOOR начали запись
28 апр 2011
:
Новое концертное видео DARK MOOR
15 ноя 2010
:
Новая песня DARK MOOR
12 ноя 2010
:
Новое видео DARK MOOR
14 окт 2010
:
Детали нового альбома DARK MOOR
17 сен 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома DARK MOOR
28 июн 2010
:
На новом альбоме DARK MOOR будет особая гостья
5 июн 2010
:
DARK MOOR работают над новым альбомом
12 янв 2009
:
Новое видео DARK MOOR
30 дек 2008
:
DARK MOOR расстались с басистом
22 дек 2008
:
Новая песня от DARK MOOR в сети
2 дек 2008
:
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5 май 2008
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21 янв 2007
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:
DARK MOOR расстались с ударником
8 ноя 2006
:
DARK MOOR подписали контракт со Scarlet Records
9 сен 2006
:
DARK MOOR продолжают работу над новый альбомом
7 авг 2006
:
DARK MOOR отправятся в студию в сентябре
сегодня
Новое видео DARK MOOR
V de Vendetta, новое видео DARK MOOR, доступно для просмотра ниже.
http://www.dark-moor.com
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7 июн 2024
resurgamresponses
некоторые новости на darkside ::
- ооо так они еще живы как группа
7 июн 2024
olly71
ну вот на хера на испанском ? они не собираются продаваться в европе в сша в мире ? Только Испания и Латинская Америка ? Кому этот испанский за пределами испаноговорящих стран нужен.
просмотров: 208
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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- ооо так они еще живы как группа