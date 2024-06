сегодня



Новое видео SUNBURST



“Samaritan”, новое видео группы SUNBURST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Manifesto, выходящего четырнадцатого июня на Inner Wound Recordings:



“The Flood”

“Hollow Lies”

“Samaritan”

“Perpetual Descent”

“Inimicus Intus”

“From The Cradle To The Grave”

“Manifesto”

“Nocturne”







