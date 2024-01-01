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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
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*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 49
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
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Mastic Scum

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14 июн 2024 : 		 Новое видео MASTIC SCUM

31 авг 2023 : 		 Новое видео MASTIC SCUM

22 мар 2023 : 		 Новое видео MASTIC SCUM

16 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MASTIC SCUM

7 сен 2022 : 		 Новая песня MASTIC SCUM

24 мар 2017 : 		 Фрагмент нового DVD MASTIC SCUM

11 янв 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от MASTIC SCUM

10 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MASTIC SCUM

22 апр 2016 : 		 Трейлер нового DVD MASTIC SCUM

14 апр 2016 : 		 Обложка нового DVD MASTIC SCUM

25 мар 2016 : 		 Новый DVD MASTIC SCUM выйдет в мае

7 май 2015 : 		 Новое видео MASTIC SCUM

10 май 2014 : 		 Новое видео MASTIC SCUM

3 фев 2014 : 		 Новая песня MASTIC SCUM

17 янв 2014 : 		 Концертное видео MASTIC SCUM

2 дек 2013 : 		 Семплы новых песен MASTIC SCUM

20 ноя 2013 : 		 Видео с текстом MASTIC SCUM

11 ноя 2013 : 		 Новая песня MASTIC SCUM

21 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома MASTIC SCUM

2 окт 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MASTIC SCUM

5 июн 2013 : 		 Новый альбом MASTIC SCUM выйдет в сентябре

4 мар 2013 : 		 Выход нового альбома MASTIC SCUM отложен

19 дек 2012 : 		 MASTIC SCUM о новых треках

26 ноя 2012 : 		 Кавер-версия PANTERA от MASTIC SCUM

16 окт 2012 : 		 Новый альбом MASTIC SCUM выйдет в марте

8 май 2012 : 		 MASTIC SCUM на MASSACRE RECORDS
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Новое видео MASTIC SCUM



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"Room 23", новое видео MASTIC SCUM, доступно для просмотра ниже.

MASTIC SCUM Releases вЂњRoom 23вЂќ Video




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