Новый альбом LIMINAL SHROUD выйдет летом



Канадская блэк-металл-группа LIMINAL SHROUD выпустит новый альбом "Visions Of Collapse" 5 июля на CD, виниле и в цифровом формате на Willowtip Records.



Трек-лист:



"Nocturnal Phosphoresence"

"Nucleonic Blight"

"Resolve"

"Malaspina"

"The Carving Scythe"

Visions of Collapse by Liminal Shroud





