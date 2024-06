сегодня



Видео с текстом от DEATH LEAGUE



Группа DEATH LEAGUE, в состав которой входят Astrous (Aenaon, Katavasia), Jim Gaianos (Disharmony, Ephemeral), Vassilis Liakos (Black Fate, Braveride, Innosense) и Nikos Tsintzilonis (Black Fate, Thirty Fates), опубликовала официальное видео с текстом на песню “Closer To The End”, которая взята из нового альбома Inferno, выходящего 16 августа на Theogonia Records:



“Infernal Dust”

“Hysteric Epidemic”

“Approaching The Madness”

“Closer To The End”

“Fall From Grace”

“Annihilated Race”

“Next In Line”

“Death League”

“Enchant The Evil Spirit”

“Fail In Secrecy”







