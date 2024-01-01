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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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The Radicant

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VINCENT CAVANAGH в THE RADICANT



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Бывший фронтмен ANATHEMA Vincent Cavanagh опубликовал первый сингл своего нового проекта THE RADICANT, "Zero Blue", который будет включен в выходящий 12 июля на лейбле Kscope дебютный ЕР "We Ascend".

Полноценный альбом THE RADICANT ожидается в следующем году.

Former ANATHEMA Frontman VINCENT CAVANAGH Launches New Project THE RADICANT; Debut Single / Video




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