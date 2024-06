все новости группы







The Radicant

?

-

-





15 июн 2024 : VINCENT CAVANAGH в THE RADICANT



сегодня



VINCENT CAVANAGH в THE RADICANT



Бывший фронтмен ANATHEMA Vincent Cavanagh опубликовал первый сингл своего нового проекта THE RADICANT, "Zero Blue", который будет включен в выходящий 12 июля на лейбле Kscope дебютный ЕР "We Ascend".



Полноценный альбом THE RADICANT ожидается в следующем году.







+0 -0



просмотров: 69