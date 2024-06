сегодня



Видео с текстом от FORGOTTEN TOMB



“A Chill That You Can’t Taint”, официальное видео с текстом от FORGOTTEN TOMB, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Nightfloating, релиз которого намечен на 12 июля:



“Nightfloating”

“A Chill That You Can’t Taint”

“This Sickness Withered My Heart”

“Unsafe Spaces”

“Drifting”

“A Despicable Gift”







+0 -0



просмотров: 30