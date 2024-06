все новости группы







Sidewinder

Новая Зеландия

Facebook: https://www.facebook.com/sidewinderbandNZ





19 июн 2024 : Новая песня SIDEWINDER



Новая песня SIDEWINDER



"Disarm The King", новая песня группы SIDEWINDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Talons, выход которого запланирован на 23 августа на Wyrmwood Records:



"Guardians"

"Wasted Space"

"Prisoner"

"The Depths - Redux"

"Disarm The King"

"Desert Song"

"Northern Lights"

"Yggdrasil"







