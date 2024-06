сегодня



Новая песня CEMETERY SKYLINE



The Coldest Heart, новая песня группы CEMETERY SKYLINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего на Century Media:



Vocals: Mikael Stanne (Dark Tranquillity, The Halo Effect, Grand Cadaver)

Guitars: Markus Vanhala (Insomnium, Omnium Gatherum, I Am The Night Horde)

Keyboards: Santeri Kallio (Amorphis)

Bass: Victor Brandt (Dimmu Borgir, Witchery, ex-Entombed, ex-Satyricon)

Drums: Vesa Ranta (Sentenced, The Abbey)







просмотров: 157