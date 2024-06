сегодня



Новая песня TRAUMATOMY



"Womb Of The Desecrated", новая песня группы TRAUMATOMY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Triumph Of Enslavement, выход которого запланирован на пятое июля:



“Ingress To Horridness”

“Triumph Of Enslavement”

“Consumed Into Nothing”

“Womb Of The Desecrated”

“Acknowledge The Inevitable End”







