JEFF LORDS работает с GODS OF CENTAURUS



Группа GODS OF CENTAURUS, в состав которой входят Paul Beach (lead vocals), John Beach (keyboards and backing vocals), Terry Schambers (guitar), Jeff Lords (bass), GJ Gosman (drums), завершает сведение второго альбома, релиз которого намечен на осень, а премьера первого сингла на середину лета.







