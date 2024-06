сегодня



Концертное видео NIKOLO KOTZEV’s Nostradamus



Frontiers Music Srl 19 июля на 2CD/DVD и Blu-ray выпустят концертную пластинку NIKOLO KOTZEV’s Nostradamus Live In Sofia and The Rock Opera, фрагмент из которой, "The Inquisition", доступен ниже:



CD1

"Overture"

"Pieces Of A Dream"

"Desecration"

"Introduction"

"Home Again"

"Henriette"

"Caught Up In A Rush"

"The Eagle"

"Plague"

"Inquisition"

"The King Will Die"

"I Don’t Believe"

"Try To Live Again"





CD2

"War Of Religions"

"The Inquisitor’s Rage"

"Chosen Man"

"World War II"

"World War III"

"Because Of You"

"The End Of The World"

"I’ll Remember You"

"I’ll Remember You" (Encore)







