"GAPS", новое видео группы HILLHAVEN, в состав которой входят Chris Kelly (ex-ICE NINE KILLS, ex-GALACTIC EMPIRE, and a rumored member of the BABYMETAL's backing band), Maty Madiro (FROM ASHES TO NEW), Ricky Armellino (ICE NINE KILLS), Jimmy Bennett (FROM ASHES TO NEW) и Jaime GoWell, доступно для просмотра ниже.







